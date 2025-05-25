Максим Матвеев раскрыл секрет счастливого брака с Елизаветой Боярской

Актеры Максим Матвеев и Елизавета Боярская не разводятся, как пишут сплетники в сети, а продолжают счастливо жить вместе вот уже 14 лет и растить сыновей, стараясь держать подробности личной жизни подальше от посторонних глаз.
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