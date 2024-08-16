Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 801 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Это было ясно с самого начала. Что чинуши в Прибалтике, что наша либерда. Они хотят одно единственное: Деньги, и как ...Проблемы в Балтик...
  • Лора Лора
    Нашим Властям неплохо было бы поучиться у Хитрых китайцев Мудрости, а не помогать всем кому непопадя, Доброта хуже во...В Курске началась...
  • Геннадий Бережнов
    Всё что писано понятно большинству! Россия в одиночку противостоит Западу и США - НАТО и ООН! И нет сегодня у нас дос...В Курске началась...

Капитализм сломался, но не для всех

Капитализм сломался, но не для всех

Читатели пишут про новости повестки. Всё плохо, как я и предполагал. Жителей Запада продолжают давить и унижать, погружая несчастных всё глубже в ядовитое болото выученной беспомощности и ненависти к себе:Решил немного западных клипов посмотреть, расслабиться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх