Капитализм сломался, но не для всех

Читатели пишут про новости повестки. Всё плохо, как я и предполагал. Жителей Запада продолжают давить и унижать, погружая несчастных всё глубже в ядовитое болото выученной беспомощности и ненависти к себе:Решил немного западных клипов посмотреть, расслабиться.
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