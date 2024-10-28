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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Лопатин о матче с МБА-МАИ: «Я настраиваюсь на все команды с одинаковой серьезностью»

Российский форвард перешел в казанский клуб из московской команды в межсезонье-2024. «Подготовка к матчу с МБА идет полным ходом.

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