Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

397 подписчиков

Небесное на холсте: выставка полотен абхазского художника собирает очереди по всей России

Небесное на холсте: выставка полотен абхазского художника собирает очереди по всей России

Небесное на холсте: выставка полотен абхазского художника собирает очереди по всей РоссииЭкспозиция под поэтичным названием «Отображение небесного в земном» дарит посетителям редчайшую возможность прикоснуться к сакральной архитектуре Абхазии через живопись.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии