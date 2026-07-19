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Щуки-великаны и увесистые сазаны. Уловы рыбаков Алтайского края на фото

Щуки-великаны и увесистые сазаны. Уловы рыбаков Алтайского края на фото

Одним из самых впечатляющих уловов стала щука весом 11 килограммов Фото: Алтайское рыболовное сообщество Рыбаки Алтайского края продолжают делиться фотографиями трофеев и рассказывать о самых удачных выездах на водоемы.

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