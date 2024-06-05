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Истина в гене. Нарколог рассказал, существует ли ген алкоголизма

Истина в гене. Нарколог рассказал, существует ли ген алкоголизма

Какую роль в развитии алкоголизма имеет наследственность? Правда ли, что русские — самая пьющая нация, и что у нас есть ген алкоголизма? Не секрет, что в развитии алкоголизма не последнее значение имеет генетическая предрасположенность.

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