Есть ли у них совесть? Дети Джина Хэкмена не забирают его тело из морга

Дети актера не спешат с его погребением. Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава LEGION-MEDIAПоклонники таланта скончавшегося в начале прошлого месяца актераДжина Хэкмена были шокированы новостью о том, что его тело до сих пор не востребовано родными.
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