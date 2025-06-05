Uber изучает стейблкоины для снижения расходов на трансграничные платежи

Компания Uber под руководством генерального директора Дары Хосровшахи изучает возможность использования стейблкоинов для снижения расходов на трансграничные платежи, о чем было объявлено на конференции Bloomberg Tech в июне 2025 года.
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