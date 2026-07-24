Молния ударила в ракету во время взлёта. В Китае ракета-носитель «Чанчжэн-3B/E» после старта была поражена молнией и на мгновение стала частью электрического разряда.
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Молния ударила в ракету во время взлёта. В Китае ракета-носитель «Чанчжэн-3B/E» после старта была поражена молнией и на мгновение стала частью электрического разряда.
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