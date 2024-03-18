Москвичи передали свыше 1,3 тысячи тонн гумпомощи для новых регионов

Известия/Павел Волков В рамках акции "Москва помогает", которая проводится в столице уже два года и направлена на сбор гуманитарной помощи для жителей новых регионов России, москвичи собрали более 3,7 миллиона различных нужных предметов или более 1,3 тысячи тонн груза.
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