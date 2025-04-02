В США раскритиковали идею отправки европейских войск на Украину

Размещение европейских военных на Украине потребует много ресурсов, которыми Европа не обладает. Такое мнение 31 марта выразил бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в своей статье для портала Weapons Substack (WS).
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