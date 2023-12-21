Минфин предложил сократить долю государства в 30 крупных компаниях

Министерство финансов направило предложение в правительство о продаже долей в порядка 30 компаниях, где государство владеет более чем 50-процентным пакетом, заявил в в интервью «России 24» глава ведомства Антон Силуанов.
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