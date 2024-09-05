The Economist объяснил отставки в правительстве Украины

The Economist нашёл объяснение отставкам в правительстве Украины. По мнению издания, Зеленский решил обновить состав кабинета министров на фоне снижения своей популярности и падения рейтингов правительства.
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