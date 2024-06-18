Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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СВО сорвала циничные многомиллиардные планы Чубайса

СВО сорвала циничные многомиллиардные планы Чубайса

Анатолий Чубайс в бытность свою новым спецпредставителем президента по отношениям с международными организациями по вопросам устойчивого развития собирался обложить данью весь российский бизнес, занимающийся экспортом.

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