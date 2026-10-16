Первые часы биржевых торгов 16 октября демонстрировали снижение цен на нефть. Однако, по итогам недели котировки ожидает рост на фоне неопределенности с поставками с Ближнего Востока и неожиданно значительного сокращения запасов сырья в США, сообщает Reuters.
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