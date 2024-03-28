Джо Сейвард: «Поставил бы на Окона в «Мерседесе» в 2025 году, приглашение Алонсо выглядит маловероятным»

Известный журналист Джо Сейвард поделился информацией о возможных перестановках в «Формуле-1». В частности, британец высказался о будущем пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, лидера «Уильямса» Алекса Албона и потенциальном сменщике Льюиса Хэмилтона, переходящего из «Мерседеса» в «Феррари» в следующем году.
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