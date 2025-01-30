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Аэропорт в Архызе начнут строить в 2026 году

Аэропорт в Архызе начнут строить в 2026 году

ТАСС сообщает, что строительство аэропорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии начнётся в 2026 году. По данным Минэкономразвития РФ, строительные работы планируют завершить к концу 2028 года, а первые воздушные суда авиагавань примет в начале 2029 года.

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