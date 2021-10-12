Госкомпании займутся «выращиванием» поставщиков из МСБ

Минэкономразвития подготовило механизм «выращивания» крупнейшими заказчиками (компаниями с госучастием) поставщиков из МСБ для их потенциального участия в закупках; предполагается, что крупнейшие заказчики, перечень которых будет определяться правительством, смогут утверждать и реализовывать индивидуальные программы развития поставщиков – это могут быть финансовые, правовые, методические формы поддержки, пишут «Ведомости», ссылаясь на поправки к закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; законопроект не предусматривает гарантий приобретения товаров, работ и услуг у субъектов МСП и после завершения всех мероприятий заказчик принимает участие в закупках на конкурентной основе.