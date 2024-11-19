Lucid готова поделиться с другими производителями технологиями для выпуска эл...

Lucid готова поделиться с другими производителями технологиями для выпуска электромобиля за $20 000Американская компания Lucid Motors концентрируется на повышении эффективности электромобилей, заставляя их проезжать большее расстояние на аккумуляторах ограниченной ёмкости.
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