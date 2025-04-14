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Канадская журналистка попросила у Путина российского гражданства - подробности

Канадская журналистка попросила у Путина российского гражданства - подробности

Ева Бартлет говорит, что ей хотелось бы донести до западной аудитории точку зрения нашей страны.Канадская журналистка Ева Бартлет обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о предоставлении гражданства России.

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