Канадская журналистка попросила у Путина российского гражданства - подробности

Ева Бартлет говорит, что ей хотелось бы донести до западной аудитории точку зрения нашей страны.Канадская журналистка Ева Бартлет обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о предоставлении гражданства России.
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