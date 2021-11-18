Минобороны России запускает мультимедийный историко-познавательный раздел, приуроченный к началу Сталинградской стратегической наступательной операции «Уран»

19 ноября 1942 года после 80-минутной артиллерийской подготовки войска Юго-Западного и Донского фронтов в рамках стратегической операции «Уран» приступили к окружению и ликвидации группировки немецко-фашистских войск под Сталинградом.
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