Вот это апгрейд: Эксперты Digital Foundry восхищены Stellar Blade на PlayStation 5 Pro — пример от...

Вот это апгрейд: Эксперты Digital Foundry восхищены Stellar Blade на PlayStation 5 Pro — пример отличной реализации PSSRСпециалисты остались впечатлены обновлением и назвали его одним из лучших среди всех игр, адаптированных под улучшенную консоль.
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