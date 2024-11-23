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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Вот это апгрейд: Эксперты Digital Foundry восхищены Stellar Blade на PlayStation 5 Pro — пример от...

Вот это апгрейд: Эксперты Digital Foundry восхищены Stellar Blade на PlayStation 5 Pro — пример от...

Вот это апгрейд: Эксперты Digital Foundry восхищены Stellar Blade на PlayStation 5 Pro — пример отличной реализации PSSRСпециалисты остались впечатлены обновлением и назвали его одним из лучших среди всех игр, адаптированных под улучшенную консоль.

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