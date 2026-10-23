Осенью 2026 года жителей России ожидает заключительный в этом году период ретроградного Меркурия. Астрологическое явление начнется 24 октября и продлится до 13 ноября.
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Дождались? Всё таки? Он пришёл? Значит ЭТА жизнь была ....НЕ ЗРЯ?))) саапсем идиоты((( ... И ЭТО была когда то "самая читающая страна"?((( Горе нам .... ГОРЕ(((