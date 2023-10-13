Координатор Кирби: Белый дом не видит участия Тегерана в подготовке нападения ХАМАС на евреев

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Совбеза США Джон Кирби заявил о том, что американцы не усмотрели свидетельств, говорящих о поддержке Ираном движения ХАМАС и его нападении на Израиль.
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