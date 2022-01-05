Казахстан – улица поднимает голову

Практических во всех крупных городах Казахстана проходят массовые протесты, начавшиеся из-за решения властей отменить ограничения цен на сжиженный нефтяной газ (газолин), из-за чего его стоимость с 1 января взлетела вдвое, с 60 до 120 тенге за литр.