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Иркутск Сегодня

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В Иркутске обсуждают возможность создания “Парка времени”

В Иркутске планируется создание «Парка времени» в микрорайоне Эволюция, многофункциональной зоны отдыха для всех возрастов, включающей спортивную и детскую площадки, зону для пикника, роллердром и теннисные столы.

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