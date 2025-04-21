Минкоммерции Китая: Пекин выступает против любой сделки в ущерб его интересов

В обратном случае КНР примет ответные меры Китай не приемлет каких-либо сделок других государств, заключающихся за счет его интересов, если это произойдет, то Пекин примет равносильные контрмеры, говорится в заявлении Минкоммерции КНР, которое комментирует сообщения о планах Соединенных Штатов добиться экономической изоляции Китая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии