В Новгородской области школьный автобус с детьми врезался в дерево

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием школьного автобуса "ГАЗель Некст" и легкового автомобиля "Лада Приора" поступило в госавтоинспекцю новгородского райцентра Пестово в среду 18 октября.
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