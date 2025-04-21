В Самарской области к лету подготовят 64 пляжа

САМАРА, 21 апреля, ФедералПресс. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев в формате открытой встречи провел совещание, посвященное вопросам готовности пляжных зон и популярных мест отдыха у водоемов к наступлению летнего периода.
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