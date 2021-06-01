Евгений Сатановский: Жалко Украину

Немного о смешном В Киеве какой-то местный политик националистического толка развесил на улицах растяжки с надписями, из которых следует, что когда там уже была цивилизация (библиотеки, etc.
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