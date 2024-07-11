"Россия крайне сожалеет": Замглавы МИД — о последних новостях из Армении

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Комментарии
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ВП
Владислав Петряев
Неужели армянский народ так ограничен, и не помнит неоднократно спасшую его Россию, что позволяет этому недополитику вести явно антиармянскую политику? Неужели и огромная диаспора армян России этому способствует? Владислав Петряев
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17 час.
Алекс Сэм
Выслать всех армянских граждан с территории РФ пускай у себя фруктами торгуют
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15 час.

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