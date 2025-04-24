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Кирш о Махачкале: «Не встречал запретов на то, как одеваться и как себя вести. Понятно, что надо вести себя аккуратно с учетом местного менталитета, но у меня трудностей нет»

– Как живется в Махачкале? – Особых различий с Ростовом-на-Дону нет. Махачкала – обычный город, отличный, гостеприимный.

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