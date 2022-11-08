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Хэмилтон стал почетным гражданином Бразилии

Хэмилтон стал почетным гражданином Бразилии

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон стал почетным гражданином Бразилии.  Предложение дать гражданство гонщику сделал конгрессмен Андре Фигередо, который высоко оценил жест Хэмилтона после победы на Гран-при Бразилии в прошлом году.

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