Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон стал почетным гражданином Бразилии. Предложение дать гражданство гонщику сделал конгрессмен Андре Фигередо, который высоко оценил жест Хэмилтона после победы на Гран-при Бразилии в прошлом году.