Кино: 9 предсказаний на 2025 год из книг и фильмов прошлого: Что сбылось, а что оказалось лишь фантазией

На дворе уже 2025 год и многие задумываются над тем, что принесут человечеству ближайшие месяцы? Интересно, что многие писатели-фантасты уже давно описывали прошедшие и грядущие события этого года в своих книгах.
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