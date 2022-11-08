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Юрген Клопп: «Одна из самых больших ошибок в моей жизни – то, что я не подписал Сона. Он фантастический игрок, символ корейского футбола»

Юрген Клопп считает одной из своих главных ошибок то, что он не подписал Сон Хын Мина. «Одна из самых больших ошибок в моей жизни – это то, что я не подписал Сон Хын Мина.

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