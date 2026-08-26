«Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом» в 3-м раунде Кубка лиги, «МЮ» – с «Брайтоном», «Арсенал» – с «Ипсвичем», «Ман Сити» – с «Норвичем»

Состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка английской лиги. На этом этапе турнира пройдут следующие матчи: « Кристал Пэлас » – « Мидлсбро »; « Манчестер Юнайтед » – «Брайтон»; « Манчестер Сити » – «Норвич Сити»; «Сандерленд» – « Халл »; «Ипсвич» – «Арсенал»; «Ковентри» – «Астон Вилла»; «Борнмут» – «Линкольн Сити»; «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»; «Челси» или «Лутон» – «Лидс»; «Миллуолл» – «Ньюкасл»; «Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»; «Эвертон» – «Вулверхэмптон»; «Лейтон Ориент» – «Брэдфорд»; «Рединг» – «Брентфорд»; «Питерборо» – «Барнсли»; «Вест Хэм» – «Фулхэм» или «АФК Уимблдон».
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