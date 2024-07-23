Российское общество «Знание» проведет в Нижнем Новгороде кинопоказ для семей с детьми

25 июля в 16.00 в рамках Всероссийского просветительского проекта «Знание.Кино» в Нижнем Новгороде в Центре культуры «Рекорд» пройдет показ мультфильма «Сказ о Петре и Февронии», приуроченный к Году семьи, объявленному в России президентом Владимиром Путиным.