Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам страны, в котором призвал не паниковать Сообщение Зеленский объяснил гражданам, почему не нужно паниковать из-за фейков о «российском вторжении» появились сначала на Листай.
Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам страны, в котором призвал не паниковать Сообщение Зеленский объяснил гражданам, почему не нужно паниковать из-за фейков о «российском вторжении» появились сначала на Листай.
Свежие комментарии