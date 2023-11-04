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"Медиа для тебя": что представлено на стенде НМГ на выставке "Россия"

Анна Айбашева, директор по коммуникациям Национальной медиа группы, рассказала, что посетители смогут увидеть в рамках стенда НМГ под названием "Медиа для тебя", который представлен на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

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