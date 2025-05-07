Певица Люся Чеботина снялась в топе от бикини

Российская певица Люся Чеботина снялась в откровенном виде на отдыхе. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,1 миллиона подписчиков.