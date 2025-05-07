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Мода и Шоу-бизнес

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  • ПавелЗзаварзин
    Развращённость этих нахлебников зашкаливает! Неприкрытое свинство.Этому Муромову за "яблоки на снегу" ещё и пенсию пл...«Это издевательст...
  • Ингерман Ланская
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Певица Люся Чеботина снялась в топе от бикини

Певица Люся Чеботина снялась в топе от бикини

Российская певица Люся Чеботина снялась в откровенном виде на отдыхе. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,1 миллиона подписчиков.

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