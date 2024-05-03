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Валттери Боттас о Хюлькенберге: «Ауди» четко дала понять, что нужен немецкий гонщик»

Пилот «Заубера» Валттери Боттас высказался о трансфере Нико Хюлькенберга из «Хааса». Нико будет с сезона-2025 выступать за швейцарский коллектив, который в 2026-м станет заводской командой «Ауди».

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