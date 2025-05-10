Египетские СМИ отреагировали на участие ас-Сиси в параде Победы в Москве

Президент РФ В. Путин и иностранные лидеры на военном параде в честь 80-летия Победы© Фотохост-агентство РИА Новости Участие президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в параде Победы в Москве отражает прочность египетско-российских отношений, пишет одна из ведущих египетских газет Youm7.