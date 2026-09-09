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«Чем упоротее враг, тем ближе победа». Почему Москве выгоден Зеленский. Мнение Дмитрия Родионова

«Чем упоротее враг, тем ближе победа». Почему Москве выгоден Зеленский. Мнение Дмитрия Родионова

На минувшей неделе в российском информационном поле в очередной раз была затронута проблема террористических действий.

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