Трамп: ЕС относится к Америке хуже, чем Китай

Американский лидер подчеркнул, что государства, входящие в ЕС, проявляют несправедливость.По мнению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, Европейский союз демонстрирует в отношении Америки поведение, которое в ряде аспектов оказывается даже хуже, чем политика Китая.
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