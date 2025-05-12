Трамп: ЕС относится к Америке хуже, чем Китай

Американский лидер подчеркнул, что государства, входящие в ЕС, проявляют несправедливость.По мнению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, Европейский союз демонстрирует в отношении Америки поведение, которое в ряде аспектов оказывается даже хуже, чем политика Китая.