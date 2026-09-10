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Происшествия

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В Республике Башкортостан по ходатайству следствия арестован обвиняемый в совершении преступления террористической направленности

Сегодня по ходатайству следователя следственного подразделения ОМВД России по г. Октябрьскому городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, 1957 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 «Террористический акт» Уголовного кодекса Российской Федерации.

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