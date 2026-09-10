В Республике Башкортостан по ходатайству следствия арестован обвиняемый в совершении преступления террористической направленности

Сегодня по ходатайству следователя следственного подразделения ОМВД России по г. Октябрьскому городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, 1957 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 «Террористический акт» Уголовного кодекса Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Происшествия19 подписчиков
Свежие комментарии
- Председателем Сле...
- В День России под...
- Председатель СК Р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым