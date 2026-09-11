На саммите стран БРИКС в Дели президент России Владимир Путин ответил на вопросы прессы. Он сделал последнее предупреждение ЕС, который рассчитывает ввести свои войска на Украину.
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