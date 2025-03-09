Психологические ошибки Владимира Зеленского на встрече в Белом доме

В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме президент Украины с просроченными полномочиями Владимир Зеленский сделал несколько важнейших психологических ошибок, которые привели к катастрофическому для Украины исходу этой встречи.
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