Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Добрый и злой Кремль

Добрый и злой Кремль

https://t.me/russkiy_malchik/1174Любопытно, что в период тандема в 2008-2012 годах Путин выступал в роли злого тирана, а Медведев — доброго либерального мишки (Айфончик, как его называли).

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Комментарии
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Валерий Евстафьев
Кто из российских правителей мог похвастаться, что работает в паре? Удачи обоим!
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13 час.
Леонид Попивняк
...обычная ситуация......как в &quot;Место встречи изменить нельзя&quot;......хороший милиционер и плохой милиционер......и нужно перефразировать...... &quot;Проблемы пиндосов Россию не волнуют&quot;
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9 час.

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