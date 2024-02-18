https://t.me/russkiy_malchik/1174Любопытно, что в период тандема в 2008-2012 годах Путин выступал в роли злого тирана, а Медведев — доброго либерального мишки (Айфончик, как его называли).
Добрый и злой Кремль
Комментарии
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Валерий Евстафьев
Кто из российских правителей мог похвастаться, что работает в паре? Удачи обоим!
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13 час.
Леонид Попивняк
...обычная ситуация......как в "Место встречи изменить нельзя"......хороший милиционер и плохой милиционер......и нужно перефразировать...... "Проблемы пиндосов Россию не волнуют"
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9 час.
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