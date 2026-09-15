Toyota объявила два параллельных отзыва автомобилей из-за проблем с батареей и маркировкой грузоподъемности

Японский автопроизводитель Toyota объявил отзыв 8521 электрокроссовера C-HR 2026 года из-за выявленной проблемы с батареей, которая может перезарядиться, что способно привести к отключению силовой установки во время движения.
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