Минобороны заявило об уничтожении огневых точек ВСУ

Расчеты новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Молния» 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Юг» уничтожили долговременные огневые точки украинской армии на донецком направлении.
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